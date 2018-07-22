Осипов: автопроизводителю выгодно, чтобы машина ломалась

© Sputnik / Игорь Руссак Понаехали, или Что ждет авторынок Узбекистана

"Сейчас основную свою прибыль автопроизводители получают от продажи запасных частей и от обслуживания транспортных средств. Таким же образом поддерживается и дилерская сеть, потому что дилеру выгодно, чтобы вы приехали к нему на обслуживание. Во-вторых, автопроизводителю сейчас не выгодно производить автомобили, которые будут служить нам верой и правдой 10-15-20 лет. Почему? Тут много факторов. Каждая новая машина современнее, чем ее предшественник. На это автопроизводителя толкает сам потребитель, потому что он видит все больше опций в своем автомобиле", - говорит он.

Осипов подчеркивает, самому производителю важно, чтобы покупали новые модели, которые будут более технологичнее.

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