Шмаль: поражаюсь недалекости противников "Северного потока – 2" в Европе

"Несмотря на происки всех наших (России. – Sputnik) недругов, я убежден, что "Северный поток – 2" состоится. Это обеспечение более надежного снабжения не просто Германии, а всей Европы... Даже поражаешься недалекости тех людей, которые в том числе (есть. –Sputnik) и в Европе. Ну, я понимаю, американцы – они заинтересованы в том, чтобы подороже продать свой газ. Но европейцы-то, которые уже несколько раз обжигались на этом: когда сильная и жесткая зима, то других вариантов же нет… Я считаю, что здесь, конечно, хотят там эти самые наши (России. – Sputnik) недруги или не хотят, но "Северный поток– 2" будет построен", - отметил эксперт.

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