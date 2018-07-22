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Калинкин: недосып может стать причиной сахарного диабета

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Чем опасен для здоровья недосып, рассказал глава центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.

Кровать
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Недосып даже в течение нескольких дней влияет на активность генома и запускает процессы, такие как эндокринные нарушения, которые способствуют развитию метаболического синдрома и сахарного диабета. Одним из негативных последствий сокращения сна является снижение иммунитета. Вероятность заражения инфекционным возбудителем выше у человека, который не высыпается", — сказал Калинкин в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в нашем аудиофайле.

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