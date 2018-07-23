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Садык Сафаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Сафаев: мы все хотим интеграции

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Без осуществления совместных действий государствам Центральной Азии не удастся, решить ни один вопрос считает первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

"Проблемы территориальной изолированности от международных портов и вопросы обеспечения доступа на мировые рынки энергоресурсов не удастся решить в одиночку. Главным для Узбекистана является решение общенациональных задач, волнующих весь регион", — считает Сафаев.

По его словам, страны с различным пониманием и подходом к системе государственного управления и экономического управления не смогут интегрироваться.

При этом, интеграция предполагает решение вопросов делегирования полномочий и выработки общий ценностей и принципов

Теги:
интеграция, Центральная Азия, Садык Сафаев



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