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Карине Геворгян
© Sputnik / Asatur Yesayants

Геворгян: Иран ищет в Центральной Азии новых партнеров для интеграции

Радио
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Политолог и востоковед Каринэ Геворгян рассказала о том. Какие вопросы в первую очередь будут обсуждаться во время официального визита президента Ирана Хасана Рухани в Ташкент и как это повлияет на Центральную Азию.

"В связи с накалом отношений с Европой и США Иран уже давно прорабатывает пути интеграции с азиатскими странами, в том числе и с Центральной Азией", — пояснила эксперт.

Для вступления Ирана в ШОС все готово, так как они на протяжении долгого времени являются наблюдателями и участвуют в заседаниях считает Геворгян.

"Узбекистан сейчас старается проводить довольно самостоятельную политику, думаю, в случае с Ираном это также имеет место. Скорее всего, будут заключены определенные соглашения и намечены перспективы сотрудничества", — отметила политолог.

Она добавила, что чрезмерно преувеличивать роль Мирзиёева в этом процессе не стоит, так как подобная программа очень давно прорабатывалась в обеих столицах. Хотя определенный вклад в развитие двусторонних отношений у него есть, заключила эксперт.




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