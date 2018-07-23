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Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

Холод: закупка Узбекистаном риса должна мотивировать местных производителей

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Закупка почти тридцати тысяч тонн риса за границей не скажется на экономике страны, рассказал Sputnik Узбекистан экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

"Это, конечно, скажется угнетающе на местных производителей риса, но с другой стороны, импорт риса может подстегнуть местных фермерах увеличить сборы и не допустить внешних игроков на внутренний рынок", — полагает эксперт.

При этом, уверен он, в целом на экономику закупка такой большой партии не окажет влияния, зато успокоит социально-экономическую ситуацию в стране и снизит цены для конечных потребителей.

"Это самый обычный способ успокоить рынок, тем более что для Узбекистана это политический вопрос. Это не просто там вопрос высокой или низкой цены - это цена настроения населения", — резюмировал Холод.

Напомним, ранее стало известно, что Узбекистан закупит 29,4 тысячи тонн риса для понижения цен на внутреннем рынке страны – за последнее время цены на данную крупу выросли на 36,5%.




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