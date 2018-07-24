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Генеральный директор института Евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин, архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов

Лепехин: многие американцы выступают за новую встречу Путина и Трампа

Радио
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19 0 0

Российский политический эксперт, публицист, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин высказался о расстановке сил на американском политическом ландшафте.

Американская верхушка, которая в основном голосовала за Хилари Клинтон, не хочет признать факт народной поддержки Трампа и нацелена на дискредитацию действующего президента, считает Лепехин.

"Трамп постепенно набирает очки. Он, как профессиональный бизнесмен, реализует свою внешнюю политику в режиме сделок — схема довольна проста, но она дает свой результат, то есть Трамп сегодня выглядит как успешный политик и его рейтинг растет, а единственным аргументом истеблишмента является ложная аксиома о вмешательстве России в американские выборы", — сказал эксперт Sputnik Беларусь.




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