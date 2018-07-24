Йоффе: не стоит доверять данным Walk Free о количестве рабов в мире

Сизифов труд: правозащитник оценил данные Walk Free о рабах в мире /

Правозащитники международной организации Walk Free в понедельник назвали число рабов в мире – 40,3 миллиона человек.

Цифру прокомментировал вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Йоффе.

"Очевидно, что цифра была выведена в результате достаточно примитивного подсчета, поэтому принимать его за серьезное обоснование не стоит.В этом нет правовых оснований. В отношении вообще этой проблемы в мире…Конечно, рабство в мире существует, однако она стала совершенно иной, чем была, скажем, в Древнем Риме либо в других государственных институциях. Рабство связано с бесспорным принуждением человека выполнять труд за еду", - рассказал эксперт.

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