Ширшова: на празднике Сабантуй все были как родные

Завотделом культуры региональной общественной организации "Узбекское содружество Москвы" Ольга Ширшова поделилась впечатлении от прошедшего в Москве праздника и рассказала, чем в этом году гостей порадовали узбекистанцы.

По словам Шишовой, такие мероприятия объединяют разные народы и культуры, создают теплую атмосферу и позволяют больше узнать о традициях других народов.

"Мы уже с 2008 года участвуем в празднике Сабантуй. Тут всегда царит такая теплая атмосфера, мы тут как родные все. В нашем шатре представлены работы мастеров из разных уголков Узбекистана – из Ташкента. Хорезма. Бухары, Самарканда и Маргилана. А наши девушки из ансамбля "Гюльдаста" (букет цветов) танцуют национальные танцы народов Центральной Азии", — рассказала Ширшова.

В этом году на традиционный у народов Татарстана и Башкирии праздник плуга – Сабантуй в музее-заповеднике "Коломенское" собрались, по оценкам организаторов, около 200 тысяч гостей. Узбекский шатер был установлен на площадке "Улица добрых соседей" рядом с национальными павильонами Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана.