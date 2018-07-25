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Надежда Косарева
© Sputnik / Константин Чалабалов

Косарева: украшение и арт-объекты должны соответствовать духу города

Радио
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Президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева рассказала о том, как уличным декором не испортить истинный дух города и не затмить временными декорациями самое ценное.

В Ташкенте появились арт-объекты в виде птиц, бабочек и абстрактных фигур.

Многие горожане восприняли такое украшение и иллюминацию странной и даже вредной.

По мнению российского эксперта, любые города должны украшаться со вкусом, а при установке тех или иных объектов стоит учитывать местные традиции и архитектуру.

"Украшение чего-либо – вопрос субъективный. Даже праздничное оформление должно быть строгим и четко выверенным. На примере Москвы могу сказать, что не всегда чрезмерные арт-объекты вызывают у меня положительные эмоции. Слишком много этих арок, которые закрывают памятники столицы. Это общая проблема. Туристам гораздо важнее и интереснее увидеть архитектурные шедевры, чем временные современные объекты", — пояснила Косарева.

Она добавила, что при выборе архитектурных форм необходимо учитывать дух конкретного города, чтобы не нарушить его облик чужеродными элементами.

Теги:
города мира, Архитектура



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