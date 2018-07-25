Каримов: в России нелегалов станет больше из-за поправок в закон

С 8 июля на территории России вступили новые правила регистрации мигрантов в соответствии с ФЗ №109.
Теперь иностранный рабочий или студент обязан регистрироваться строго по месту фактического проживания. В противном случае его может ждать
наказание или депортация, а работодателя серьезный штраф.
А потому от нового закона можно ожидать немало проблем, считает председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.Sputnik Таджикистан.
Он приводит в качестве примера московское государственное бюджетное учреждение "Жилищник", где, по словам Каримова, работают тысячи иностранцев. И вместе с тем руководство ГБУ не желает в законном порядке регистрировать собственных рабочих.