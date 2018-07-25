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Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов
Sputnik / Рубен Гарсия

Каримов: в России нелегалов станет больше из-за поправок в закон

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Изменение миграционного законодательства усложнит жизнь и работодателям, и самим иностранным рабочим, считают в Профсоюзе трудящихся мигрантов.

С 8 июля на территории России вступили новые правила регистрации мигрантов в соответствии с ФЗ №109.

Теперь иностранный рабочий или студент обязан регистрироваться строго по месту фактического проживания. В противном случае его может ждать

наказание или депортация, а работодателя серьезный штраф.

А потому от нового закона можно ожидать немало проблем, считает председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

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"Исходя из нашей практики, мы ожидаем после этого закона роста числа нелегальных мигрантов. И раньше принимающая сторона — работодатели, хозяева квартир — не хотели регистрировать мигрантов по фактическому адресу. А теперь, на деле, даже те наниматели, кто регистрировал работников хотя бы по адресу фирмы, будут лишены такой возможности, а мигранты уйдут "в тень", — пояснил Каримов Sputnik Таджикистан. 

Он приводит в качестве примера московское государственное бюджетное учреждение "Жилищник", где, по словам Каримова, работают тысячи иностранцев. И вместе с тем руководство ГБУ не желает в законном порядке регистрировать собственных рабочих.




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