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Владимир Лепехин
© Sputnik / Владимир Трефилов

Лепехин: американцы хотят еще одну встречу Трампа и Путина

Радио
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Известный российский политический эксперт, публицист, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин о расстановке сил на американском политическом ландшафте.

СМИ сообщают о результатах опроса, который проводился в США компанией HarrisX: согласно этим данным, 54% американцев одобряют идею президента Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным в США ближайшей осенью. Однако американская верхушка, которая в основном голосовала за Хилари Клинтон, не хочет признать факт народной поддержки Трампа и ведет линию на дискредитацию действующего президента, считает директор Института ЕврАзЭС, политический эксперт Владимир Лепехин.

"Трамп постепенно набирает очки. Он, как профессиональный бизнесмен, реализует свою внешнюю политику в режиме сделок — схема довольна проста, но она дает свой результат, то есть Трамп сегодня выглядит как успешный политик и его рейтинг растет, а единственным аргументом истеблишмента является ложная аксиома о вмешательстве России в американские выборы", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.




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