Загарин: продажа Сареза создаст сложности Узбекистану

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при президенте РФ Игорь Загарин рассказал, как повлияет на Узбекистан продажа Таджикистаном озера Сарез.

"Китай фактически купил в Таджикистане целое озеро и собираются создавать там производство по бутилированию воды, это создает определенного рода проблемы соседним государствам, в первую очередь Узбекистану",- считает эксперт.

Осваивание китайцами ресурсов Средней Азии происходит довольно быстро и жестко, отмечает Загарин.

"Узбекистан в значительной степени зависит от водных ресурсов, которые он получает как с территории Таджикистана, так и с территории Кыргызстана", - считает он.

По словам Загарина, строительство Рогунской ГЭС также может подорвать водный баланс страны.