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Участницы Мисс СНГ из России Арина Зинченко, Виктория Волгина, Жанара Хасенова (слева направо)
Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018"
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