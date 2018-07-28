Начальник Государственной инспекции по контролю над качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан Улугбек Ташкенбаев рассказал в подробностях про процесс подтверждения дипломов в Узбекистане.
Президент фонда "Миграция XXI век", экс-зам главы ФМС РФ Вячеслав Поставнин рассказал о насущных проблемах мигрантов в России.
Ситуацию с сокращением количества поступающих в вузы Узбекистана прокомментировал министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов.
Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова, курирующая ситуацию с культурным наследием в Самарканде, заявила о необходимости согласования всех изменений в городе и пересмотра ранее проданных участков под застройку.
Трагедию, унесшую жизни более 70 человек, прокомментировал специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Назаров.