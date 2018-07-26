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Эксперт Сергей Назаров
Фото: academygps

Назаров: лесные пожары в Греции связаны с особенностями рельефа

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Трагедию, унесшую жизни более 70 человек, прокомментировал специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Назаров.

В Греции полыхают пожары, за последние дни они унесли жизни 74 человек.

О причинах стихийного бедствия в эфире радио Sputnik рассказал специалист по ликвидации чрезвычайных ситуаций Сергей Назаров.

"Местность там горная, что предполагает отсутствие воды. Там бушуют лесные пожары и, судя по случившимся трагедиям – так называемые верховые пожары, когда горят верхушки деревьев. Они распространяются с очень большой скоростью, в пик она составляет до 65 километров в час. Человек не может в этой ситуации убежать и не на всяком автомобиле сможет уехать", - сказал эксперт.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
эксперт, Греция, Пожар



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