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Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова
© Sputnik / Александр Гальперин

Акилова: в последние два-три года в Самарканде разгул незаконной застройки

Радио
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Заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова, курирующая ситуацию с культурным наследием в Самарканде, заявила о необходимости согласования всех изменений в городе и пересмотра ранее проданных участков под застройку.

Акилова подчеркнула, что нынешнее положение дел в Самарканде вызывает опасение не только у министерства культуры республики, но и у международных организаций.

"Последние два-три года в Самарканде наступил какой-то разгул — земли продавались, участки старые сносились. Там выстроены целые улицы из многоэтажных домов. Самарканд внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО как перекресток культур. Раз мы вносим свои города под разными номинациями в списки культурного наследия, то должны соблюдать соответствующие конвенции и требования: не строить в исторической части города, не сносить памятники и не продавать участки без согласования с проектным управлением", — отметила она.

Площадь Регистан в Самарканде
Фото из личного архива Никиты Кобелева
Министр: мы готовы будем снести незаконные многоэтажки в Самарканде
По ее словам, ситуация с отдельными объектами, которые планируется снести в городе, необходимо решать непосредственно с местными властями и лично хокимом Самарканда. В частности, появилась информация о планах по сносу здания почты, которое считается памятником архитектуры.

В свою очередь министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев заявил о том, что в настоящее время проводится инвентаризация в городе, проверяется законность тех или иных построек, которые не были согласованы. При выявлении нарушений власти готовы будут снести даже многоэтажные дома.

Подробный комментарий замминстра культуры о ситуации с застройкой в Самарканде слушайте в нашем радиоподкасте.

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Теги:
Узбекистан, Министерство культуры Узбекистана, Градостроительство, ЮНЕСКО, Архитектура, Самарканд



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