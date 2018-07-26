Маджидов: ужесточение контроля на экзаменах отпугнуло часть абитуриентов

Ситуацию с сокращением количества поступающих в вузы Узбекистана прокомментировал министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов.

Министр подчеркнул, что объяснений такой статистике сразу несколько.

"Во-первых, на это повлияли новые условия прохождения тестовых испытаний, они стали более требовательным, что, вероятно, побудило определенную часть абитуриентов отказаться от подачи документов, во всяком случае, на очное отделение", — отмечает министр.

Он не исключил, что определенная часть поступающих надеялась на противозаконные способы прохождения экзамена, потому и изменили свое решение.

Еще одним фактором снижения числа потенциальных студентов на дневное обучение стало внедрение в республике иных форм обучения.

"Число подавших документы на заочно-специальное отделение составило без малого 55 тысяч, на вечернее и заочное отделение — 60 тысяч. Таким образом, уже более 100 тысяч абитуриентов, которые не были названы в 675 тысячах. Определенная часть молодых людей решили выбрать именно эти формы образования", — пояснил Мажидов.

Ранее министерство образования прогнозировало в 2018 году порядка 810 тысяч абитуриентов, но цифры на дневном отделении оказались даже ниже прошлогодних показателей.

В этом году экзамены в республике будут проходить не в один день, как раньше, а в течение двух недель – с 1 по 15 августа. Тестирование организуют в две смены, а самих абитуриентах рассадят в просторных аудиториях под наблюдение видеокамер.