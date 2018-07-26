Поставнин о том, во сколько мигранту обходится легализация в России

По словам Поставнина, проблем нет только у мигрантов из стран ЕАЭС, потому что они пользуются теми же возможностями, которые есть у россиян.

"А у остальных мигрантов проблемы есть. Потому что они покупают полис достаточно дешевый и ничего серьезного туда не входит. Лечиться приходится за деньги и в платных клиниках. поэтому получили развитие вот эти "этнические" клиники", — сказал Вячеслав Поставнин Sputnik Таджикистан.

Он подчеркнул, что не видит, как можно было бы это изменить, поскольку трудовым мигрантам приходится много платить, чтобы остаться в России.

"Легальный вход на рынок порой стоит чуть ли не 60 тысяч рублей, в зависимости от региона. Я считаю, что надо понять, что для нас важнее. Может лучше, чтобы мигрант полис купил дороже, не за 3 тысячи, а за 10. Здесь надо в комплексе смотреть. Надо уходить от бумажного учета", — сказал Вячеслав Поставнин.

Он предложил упростить процесс регистрации путем электронного учета, который позволил бы контролировать проверяющих, когда они останавливают иностранных граждан на улице.