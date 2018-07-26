Ташкенбаев: Узбекистан планирует признавать дипломы вузов из ТОП-1000

Начальник Государственной инспекции по контролю над качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан Улугбек Ташкенбаев рассказал в подробностях про процесс подтверждения дипломов в Узбекистане.

Чиновник отметил, что есть несколько критериев, которым должны соответствовать вузы, для того что бы дипломы подтверждались сразу без дополнительных тестов и экзаменов.

"Если студент окончил вуз, который входит в ТОП-500 в мировом рейтинге или окончил университет, с которым Узбекистан подписал соглашение, то он без экзаменов получит диплом подтверждения", — пояснил Ташкенбаев.

По его словам, в настоящее время рассматривается предложение о расширении диапазона до ТОП-1000 вузов мирового рейтинга.

При несоответствии этим критериям выпускник должен будет пройти устный экзамен для получения подтверждения диплома, заключил чиновник.