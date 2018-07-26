19:32 26 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Улугбек Ташкенбаев
Международный пресс-центр

Ташкенбаев: Узбекистан планирует признавать дипломы вузов из ТОП-1000

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Реформы образования в Узбекистане (29)
28 0 0

Начальник Государственной инспекции по контролю над качеством образования при Кабинете Министров Республики Узбекистан Улугбек Ташкенбаев рассказал в подробностях про процесс подтверждения дипломов в Узбекистане.

Чиновник отметил, что есть несколько критериев, которым должны соответствовать вузы, для того что бы дипломы подтверждались сразу без дополнительных тестов и экзаменов.

"Если студент окончил вуз, который входит в ТОП-500 в мировом рейтинге или окончил университет, с которым Узбекистан подписал соглашение, то он без экзаменов получит диплом подтверждения", — пояснил Ташкенбаев.

По его словам, в настоящее время рассматривается предложение о расширении диапазона до ТОП-1000 вузов мирового рейтинга.

При  несоответствии этим критериям выпускник должен будет пройти устный экзамен для получения подтверждения диплома, заключил чиновник.

Тема:
Реформы образования в Узбекистане (29)

По теме

Век учись: в Узбекистане утвержден список вузов для второго образования
Иностранные абитуриенты подали в российские вузы на 17% больше заявлений
Новый вид дистанционного образования будет внедрен в Узбекистане



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянская атомная электростанция
    Мирный атом

    Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и надеется на помощь Москвы в строительстве новой АЭС.

  • Трамвай из Латвии в Мариуполе
    Еще поездит

    Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.

  • Автомобиль службы Яндекс.Такси, архивное фото
    "Шпионское" такси

    В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя высокой моды в Нью-Дели
Легкость и стиль: Неделя моды прошла в Нью-Дели
Металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди
"Бессмертный русский": трюк сталевара поразил интернет-пользователей
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054