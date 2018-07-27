Крохмаль: электронный протокол для пешеходов избавят Узбекистан от коллапса

Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль позитивно оценил внедрение в Узбекистане электронных протоколов для пешехода, заметив, что даже России есть чему поучиться у азиатской республики.

По словам эксперта, главная цель подобных технических решений – обеспечить неотвратимость наказания за правонарушение.

"Электронный протокол для пешехода можно сравнить с так называемыми "письмами счастья" с камер видеофиксации, только вместо госномера идентификатором выступает лицо человека. Машина считывает данные и сверяет со своей базой, после чего выдает место и время нарушения, а если еще и сотрудник правоохранительных органов попал в кадр, то отвертеться у нарушителя не получится. К сожалению, в России пока это реализовать до сих пор не получается, так как доказать факт нарушения бывает крайне сложно", — подчеркнул Крохмаль.

Он добавил, что азиатские страны очень часто перенимают последние мировые технические новинки, так что им в некотором смысле можно позавидовать. Для Узбекистана, уверен эксперт, такой подход крайне актуален.

УБДД Ташкента Как будет выглядеть электронный протокол для пешеходов-нарушителей

"На дорогах там сейчас можно сказать коллапс, чтобы исправить ситуация принимаются такие меры. И это правильно. В Москве, к примеру, так борются с неправильной парковкой, отсылая фото нарушителей на городской портал", — заключил он.

Ранее в республике обнародовали инструкцию для сотрудников автоинспекции по использованию системы электронного протокола для пешеходов. Нарушение фиксируется специальным устройством, после чего сотрудник дорожно-постовой службы предъявляет доказательства правонарушения гражданину с фотографией и всеми данными. Затем оформляется протокол, что обеспечивает неотвратимость наказания.