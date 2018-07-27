Кривошеев: одурманенная молодежь вступает в ИГ с целью подзаработать

По словам эксперта, в первую очередь воевать на стороне террористов молодых людей из Центральной Азии заставляет экономическая ситуация в регионе и безработица.
"Сейчас, когда значительная часть группировки ИГ (в Узбекистане и РФ организация признана террористической и запрещена — ред.) подобралась к границам центральноазиатских республик, молодые люди, одурманенные их идеями, или просто стремящиеся подзаработать ценой собственной жизни идут воевать за боевиков. В Узбекистане идет масштабная работа по пресечению таких фактов, воевавших террористов судят, ведут профилактику. Но главный механизм решения проблемы — экономический", — подчеркнул Кривошеев.
Так, в конце июня на юге Кыргызстана был задержан узбекистанец, пытавшийся перебраться в лагерь подготовки диверсантов ИГ, развернутый в Афганистане. Мужчину задержали оперативники службы по борьбе с экстремизмом и терроризмом.