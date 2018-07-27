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Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности Вымпел Сергей Кривошеев
© Sputnik /

Кривошеев: одурманенная молодежь вступает в ИГ с целью подзаработать

Радио
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Ветеран ФСБ, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев рассказал о главных причинах вступления граждан из стран ЦА в ряды ИГ.

По словам эксперта, в первую очередь воевать на стороне террористов молодых людей из Центральной Азии заставляет экономическая ситуация в регионе и безработица.

"Сейчас, когда значительная часть группировки ИГ (в Узбекистане и РФ организация признана террористической и запрещена — ред.) подобралась к границам центральноазиатских республик, молодые люди, одурманенные их идеями, или просто стремящиеся подзаработать ценой собственной жизни идут воевать за боевиков. В Узбекистане идет масштабная работа по пресечению таких фактов, воевавших террористов судят, ведут профилактику. Но главный механизм решения проблемы — экономический", — подчеркнул Кривошеев.

Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
В Кыргызстане узбекистанца задержали на пути в лагерь подготовки боевиков
Кроме того, заметил ветеран спецслужб, компетентные органы стран региона должны координировать свою работу и продолжать начатую деятельность, чтобы пресекать пропаганду террористов, особенно в интернете.

Так, в конце июня на юге Кыргызстана был задержан узбекистанец, пытавшийся перебраться в лагерь подготовки диверсантов ИГ, развернутый в Афганистане. Мужчину задержали оперативники службы по борьбе с экстремизмом и терроризмом.




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