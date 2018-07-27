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Надежда Кошкина, Заместитель заведующего Отдела реставрации и консервации ГМИИ им. А.С. Пушкина, реставратор высшей квалификации
Пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Кошкина: картине "Баба с ведрами" потребуется сложная реставрация

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Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (7)
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Заместитель заведующего отделом реставрации музея ГМИИ имени Пушкина Надежда Кошкина готова выехать в Нукус для восстановления пострадавшей картины Александра Шевченко, если будет принято такое решение.

Кошкина уже проконсультировала узбекских коллег по поводу хранения картины до того момента, пока она не будет осмотрена специалистами.

"Я уже общалась с главным хранителем музея, давала рекомендации, как правильно снять картину и положить ее в спецхран. Мне сообщили, что полотно уже поместили горизонтально в хранилище, а красочный слой немного успокоился и перестал растекаться. Но в любом случае потребуется очень серьезная реставрация", — пояснила специалист.

По ее словам, в первую очередь с картиной необходимо провести противоаварийные работы, законсервировать полотно, чтобы не дать разрушиться оставшемуся слою. Возможно, потребуется перевести холст в Москву для дальнейшей работы по востановлению.

Картины в музее им. Савицкого в Нукусе
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Картина русского "Баба с ведрами" авангардиста Александра Шевченко из коллекции нукусского музея имени Савицкого пострадала в ночь с 15 на 16 июля из-за срабатывания водяной системы пожаротушения. По предварительным оценкам, повреждено до 35% полотна.

В связи с инцидентом в музее проводится проверка, ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура Узбекистана. По словам министра Культуры республики Бахтиёра Сайфуллаева, в настоящее время инвентаризация и проверка начата во всех музеях страны. 

Тема:
Ситуация вокруг картины "Баба с ведрами" из музея Савицкого (7)
Теги:
Узбекистан, реставрация, Живопись, музей



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