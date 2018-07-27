Кошкина: картине "Баба с ведрами" потребуется сложная реставрация

Кошкина уже проконсультировала узбекских коллег по поводу хранения картины до того момента, пока она не будет осмотрена специалистами.
"Я уже общалась с главным хранителем музея, давала рекомендации, как правильно снять картину и положить ее в спецхран. Мне сообщили, что полотно уже поместили горизонтально в хранилище, а красочный слой немного успокоился и перестал растекаться. Но в любом случае потребуется очень серьезная реставрация", — пояснила специалист.
По ее словам, в первую очередь с картиной необходимо провести противоаварийные работы, законсервировать полотно, чтобы не дать разрушиться оставшемуся слою. Возможно, потребуется перевести холст в Москву для дальнейшей работы по востановлению.
В связи с инцидентом в музее проводится проверка, ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура Узбекистана. По словам министра Культуры республики Бахтиёра Сайфуллаева, в настоящее время инвентаризация и проверка начата во всех музеях страны.