Улугжанов: от кулинарного фестиваля в Москве впечатлений полные карманы

По его словам, интерес к этой выставке и мастер-классам в России огромный, причем, большинство интересуются даже не столько едой, сколько национальной культурой в целом.
"Вчера, например, у нас был барашек на вертеле, сегодня в программе плов ташкентский и чайханский, а также барашек на гриле. Вообще интерес очень большой, много тут встретил знакомых по социальным сетям", — признается повар.
Фарух добавил, что многие посетители удивляются особенным ингредиентам, используемым при приготовлении плова. Например, в России мало кто видел желтую морковь, да и нарезка выглядит для многих непривычно.
Кроме того Улугжанов поделился планами по организации гастрономических туров в Ташкент и другие города страны.
Фестиваль "Taste of Moscow" проходит в Лужниках с 26 по 29 июля. Гости могут поучаствовать в мастер-классах поваров из Узбекистана и отведать лучшие национальные блюда.