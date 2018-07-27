Улугжанов: от кулинарного фестиваля в Москве впечатлений полные карманы

Шеф-повар ташкентского ресторана Sal Sal Фарух Улугжанов поделился впечатлениями от фестиваля "Taste of Moscow" и рассказал о планах по привлечению туристов из России.

По его словам, интерес к этой выставке и мастер-классам в России огромный, причем, большинство интересуются даже не столько едой, сколько национальной культурой в целом.

"Вчера, например, у нас был барашек на вертеле, сегодня в программе плов ташкентский и чайханский, а также барашек на гриле. Вообще интерес очень большой, много тут встретил знакомых по социальным сетям", — признается повар.

Фарух добавил, что многие посетители удивляются особенным ингредиентам, используемым при приготовлении плова. Например, в России мало кто видел желтую морковь, да и нарезка выглядит для многих непривычно.

Кроме того Улугжанов поделился планами по организации гастрономических туров в Ташкент и другие города страны.

"Узбекская кухня очень богата и разнообразна, она сытная, может, для иностранца даже тяжеловата. Но мы стараемся учитывать эти особенности и корректируем порции отдельных ингредиентов, чтобы у гостей не было тяжести в желудке после обеда. А вообще есть идея организовывать гастрономические туры в страну, сейчас с другими поварами этот вопрос обсуждаем", — заключил он.

Фестиваль "Taste of Moscow" проходит в Лужниках с 26 по 29 июля. Гости могут поучаствовать в мастер-классах поваров из Узбекистана и отведать лучшие национальные блюда.