Политолог Мирзаян назвал условия "перезагрузки" отношений США и Европы

Невозможна "перезагрузка" отношений Америки и Европы, если стороны не найдут компромисс в двусторонних отношениях; пока вместо компромисса существует отдельно позиция Германии, Франции и Соединенных Штатов, заявил политолог Геворг Мирзаян.

В эфире радио Sputnik Мирзаян отметил, что европейским надо договориться с Америкой по ряду вопросов, в частности, по торговым и военным.

"То, что произошло на саммите "большой семерки", - это недопустимо и крайне вредно и для Европы, и для Америки. Миф об их единстве должен поддерживаться, так как это инструмент влияния", - заявил эксперт.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп встретились в Вашингтоне, чтобы запустить новую фазу отношений Вашингтона и Брюсселя после того, как американские власти ввели пошлины на сталь и алюминий, в том числе из стран ЕС, а Европа приняла ответные меры по повышению таможенных тарифов.

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