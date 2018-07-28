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© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Ахметжанов: преступники могут приносить людям пользу

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Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов рассказал, как неопасные преступники смогут погашать причиненный вред и помогать собственным семьям

В эфире Sputnik Казахстан Ахметжанов отметил, что люди, совершившие преступления, не связанные с насилием, будут отбывать наказание в учреждениях минимальной безопасности.

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© Facebook / КВН best
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"Те, кто совершил преступления, не связанные с насилием, будут отбывать наказание в учреждениях минимальной безопасности — это преступления в сфере медицины, экологии, информатизации и экономики. Раньше их направляли в учреждения средней и максимальной безопасности, где также отбывают наказание грабители и разбойники", - сказал эксперт.

Он пояснил, что эта инициатива оградит их от влияния криминогенной субкультуры.

Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.




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