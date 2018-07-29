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Режиссер Рустам Мелиев
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Мелиев: чтобы снимать 25 кадров в секунду, я долго учился делать один кадр

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Узбекский режиссер Рустам Мелиев рассказал о том, как проходила работа над его новой картиной "Максад" и по каким критериям он подбирал для себя команду

По словам режиссера, к этому фильму, как и к кинематографу вообще, он шел довольно долго.

"Я пришел в кино из фотографии, поэтому для того, чтобы снимать 25 кадров в секунду, я очень долго учился делать один кадр. "Максад" ("Цель") стала для меня той само идеей, благодаря которой я мог бы реализоваться", — заметил Мелиев.

Работа над сценарием совместно с Джамшидом Асадовым продолжалась около года, продолжает режиссер. После были жесткие кастинги, которые прошли далеко не все желающие сняться в этом триллере.

Кадр из фильма Максад режиссера Рустама Мелиева
Фото/Рустам Мелиев
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"Для меня важно, чтобы люди слушали меня на съемочной площадке, мне нужны в этом смысле пассивные актеры. Да и команда вокруг меня собралась такая, которая пойдет со мной до конца", — заключил Мелиев.

Остросюжетный детектив "Максад" был создан при поддержке ГУВД Ташкента. В ленте рассказывается о коррупционных схемах и махинациях, которые радикально меняют жизнь главных героев. Премьера ожидается уже этой осенью.

Теги:
ГУВД Ташкента, триллер, Узбекистан, Кино



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