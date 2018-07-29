Мелиев: чтобы снимать 25 кадров в секунду, я долго учился делать один кадр

По словам режиссера, к этому фильму, как и к кинематографу вообще, он шел довольно долго.
"Я пришел в кино из фотографии, поэтому для того, чтобы снимать 25 кадров в секунду, я очень долго учился делать один кадр. "Максад" ("Цель") стала для меня той само идеей, благодаря которой я мог бы реализоваться", — заметил Мелиев.
Работа над сценарием совместно с Джамшидом Асадовым продолжалась около года, продолжает режиссер. После были жесткие кастинги, которые прошли далеко не все желающие сняться в этом триллере.
Остросюжетный детектив "Максад" был создан при поддержке ГУВД Ташкента. В ленте рассказывается о коррупционных схемах и махинациях, которые радикально меняют жизнь главных героев. Премьера ожидается уже этой осенью.