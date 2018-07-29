Сванидзе: Войнович никогда не изменял свои принципам - в этом его величие

В эфире Sputnik Беларусь публицист Николай Сванидзе вспомнил талантливого писателя и рассказал о роли и значении его творчества в современной литературе.

"Владимир Николаевич был очень большой писатель, очень светлый и талантливый человек, он никогда не изменял своим принципам и это одна из составляющих его величия. Он производил очень цельное и естесвтенное, сильное не только творческое, но и литературное впечатление. Его уход - это колоссальная брешь в нашей культуре и нашей общественной жизни", — сказал Сванидзе.

© Sputnik / Илья Питалев Писатель Владимир Войнович скончался в Москве на 86-м году жизни

Напомним, российский писатель Владимир Войнович умер в ночь на субботу, 28 июля, в возрасте 85 лет.

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Войнович - прозаик, драматург и поэт. Среди его работ наиболее известны трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), повесть "Степень доверия"(1972), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010).

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