Дурманов: формально, люди больше микробы. чем многоклеточные организмы

Телеведущий, эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов рассказал о том, почему человек не может полностью обходится без микробов и к чему может привести чрезмерная стерильность.

С формальной точки зрения, люди больше микробы, чем многоклеточные организмы. Дело в том, пояснил специалист, что в каждой клетке организма человека содержится с десяток бактерий, которые там постоянно живут. Таким образом, в каждом из нас есть по полтора-два килограмма микробов, называемых в медицине микробиумом.

"Беспощадная борьба с микробами, а мы настроены именно так — бороться с ними, может привести к тому, что пострадает этот наш микробиом, то есть мы сами", — заявил Дурманов в беседе со Sputnik Беларусь.

Специалист добавил, что чрезмерной охотой на микробов человек убивает полезные микроорганизмы, а заодно и сводит на нет свой иммунитет. Таким образом люди сами подвергают себя опасности, не подозревая об этом.

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