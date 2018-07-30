Щелканов: сегодня ВИЧ стал проникать в гетеросексуальную популяцию

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что в конце то до 1995 года на территории бывшего СССР в основном заражались гомосексуалисты, которые приезжали из капиталистических стран. Начиная с 1995 года стал выходить на первый план и доминировать внутривенный путь заражения у наркоманов.

"Но популяция наркоманов не изолирована, и потихонечку вирус стал проникать в гетеросексуальную популяцию. Сейчас гетеросексуальный путь заражения весьма вероятен. То есть даже девочки из хороших семей могут оказаться носителями вируса", - констатировал Михаил Щелканов.

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