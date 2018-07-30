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Шавкат Умурзоков - Председатель правления АК Узавтосаноат
Международный пресс-клуб

Умурзаков: к 2019 году можно будет покупать машины по телефону

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Глава "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков рассказал о дальнейшем развитии автопромышленности в Узбекистане.

Отвечая на вопрос журналиста в рамках заседания Международного пресс-клуба, глава компании отметил, что работа по совершенствованию менеджмента и исследованию рынка продолжается, но с точки зрения спроса ситуация уже ясна.

"Мы уже провели исследования по поводу потребностей граждан, в том числе в сельской местности. Хотя анализ рынка еще продолжается. У нас развивается система продаж авто, дай бог, в 2019 году машины можно будет купить по телефону, и вам будут их доставлять с полным баком прямо домой", — отметил Умурзаков.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
Цены на автомобили GM Uzbekistan с августа повысятся на 14%
Так же он подчеркнул, что на данный момент прорабатываются рынки в сельской местности, и вычисляется необходимое количество машин для рынков такого формата.

"Для этого нам не нужен какой-нибудь канадский специалист, эта работа у нас налажена", — заключил он.

Напомним что на заседании Международного пресс-клуба руководство GM Uzbekistan заявило что с августа цены на автомобили повысятся на 14%.




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