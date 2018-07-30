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Баранец: покупка Польшей ракетных комплексом Homar - угроза границам РФ

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал радио Sputnik Беларусь решение Министерства национальной обороны Польши ускорить процесс покупки американских оперативно-тактических ракетных комплексов Homar.

Переговоры о приобретении военно-тактических ракетных комплексов HIMARS — по польской классификации Homar — планируется начать в самое ближайшее время.

Сама по себе программа Homar была запущена еще в 2015 году, а меморандум о поставке ракетных комплексов был заключен в июле 2017 года. Планировалось, что поставка произойдет в течение ближайших трех лет.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял решение немедленно начать переговоры о новых условиях получения ОТРК. Некоторые эксперты говорят, что, учитывая дальность действия ракет комплекса — 270 километров — появление этих комплексов создает реальную угрозу национальной безопасности Беларуси.

"Ушлые американские специалисты подгоняют приобретение такого оперативно-тактического комплекса под договор о ракетах меньшей и средней дальности и оперативно-тактического оружия вообще. Они летают дальше 300 километров, но, по документам, они проводят до 270. Польское "ракетное плечо" станет на 100 километров длиннее. Любое появление такого комплекса будет расценено как угроза российско-белорусскому государству, и они станут боевой целью наших армий. Хотя это комплексы далеко не нового поколения, полякам достанется рухлядь", — сказал Баранец.

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На вооружение американской армии комплексы HIMARS были приняты в 2003 году. В планы вооруженных сил Польши входило приобретение трех дивизионов таких комплексов, что составит суммарно 56 единиц, и еще две учебные.

Комментарий военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", полковника в отставке Виктора Баранца слушайте на радио Sputnik Беларусь.




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