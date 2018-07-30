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Андрей Грозин
© Фото: Институт стран СНГ

Грозин: США будут всячески противостоять выходу стран ЦА на рынок Китая

Радио
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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. рассказал Sputnik о том, какие возможности для стран ЦА даст торговая война между Китаем и США.

По мнению Грозина, для стран Центральной Азии конфронтация Поднебесной с американцами несет как и новые экономические возможности, так и определенные риски.

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© Sputnik / Илья Питалев
Буклемишев: торговая война между США и Китаем перекинется на остальной мир
"Открываются возможности для выхода на огромный и необъятный агрорынок Китая, который привлекает производителей со всего мира, в том числе и с Центральной Азии", — отмечает эксперт в эфире радио Sputnik.

При этом Грозин подчеркнул, что существуют определенные сложности попадания сельскохозяйственной продукции на китайский рынок, связанные с системой допуска иностранцев к китайскому пищепрому.

"С одной стороны можно попытаться получит какие-то экономические выгоды от американо-китайского противостояния, с другой, есть вероятность причисления к лагерю пособников Китая. Если Вашингтон будет отслеживать активность стран ЦА в КНР, то, безусловно, он не будет стесняться в мерах противодействия этому процессу", — уверен эксперт.

По его словам, прямой и сильной связи между открытием китайского рынка и торговой войной нет, хотя определенное влияние на эту ситуацию она оказывает.

Подробный комментарий по поводу возможного развития событий слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, Китай, Торговля, Центральная Азия, США



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