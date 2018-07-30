Грозин: США будут всячески противостоять выходу стран ЦА на рынок Китая

По мнению Грозина, для стран Центральной Азии конфронтация Поднебесной с американцами несет как и новые экономические возможности, так и определенные риски.
При этом Грозин подчеркнул, что существуют определенные сложности попадания сельскохозяйственной продукции на китайский рынок, связанные с системой допуска иностранцев к китайскому пищепрому.
"С одной стороны можно попытаться получит какие-то экономические выгоды от американо-китайского противостояния, с другой, есть вероятность причисления к лагерю пособников Китая. Если Вашингтон будет отслеживать активность стран ЦА в КНР, то, безусловно, он не будет стесняться в мерах противодействия этому процессу", — уверен эксперт.
По его словам, прямой и сильной связи между открытием китайского рынка и торговой войной нет, хотя определенное влияние на эту ситуацию она оказывает.
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