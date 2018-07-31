Долгов: вступление Турции в БРИКС не повлияет на политическую линию Эрдогана

Анкара активно стремится участвовать в новых экономических форматах, причем в тех же самых, в которых уже участвует Россия, заявил эксперт-востоковед Борис Долгов

В эфире Sputnik Молдова ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов отметил, что желание Турции вступить в БРИКС вполне укладывается в экономическую политику Эрдогана.

"Турция и ранее высказывала стремление присоединяться к тем экономическим альянсам, в которых действует Россия и ее союзники. Это логичное стремление, поскольку экономические отношения между Турцией и Россией развиваются достаточно динамично. Такое намерение Турции как раз укладывается в русло экономической политики этой страны



Государствами-членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южно-Африканская Республика.

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