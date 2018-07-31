Медетбеков: скрытые террористические ячейки создают теракты в странах ЦА

В эфире Sputnik Кыргызстан экс-зампредседателя ГКНБ республики Артур Медетбеков прокомментировал известие о том, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.
По его словам, "спящие" ячейки радикального толка могут активизироваться в любой момент и именно поэтому нужно с особой тщательностью проработать меры безопасности как соответствующим силовым структурам, так и обычным жителям.
В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов >>>
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