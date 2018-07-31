16:27 31 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Ветеран спецслужб, экс-зампредседателя ГКНБ Артур Медетбеков
Sputnik / Табылды Кадырбеко

Медетбеков: скрытые террористические ячейки создают теракты в странах ЦА

Радио
Получить короткую ссылку
81 0 0

Зачастую в рядах ИГ (запрещена в РФ) находятся выходцы из стран Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, заявил ветеран спецслужб Артур Медетбеков.

В эфире Sputnik Кыргызстан экс-зампредседателя ГКНБ республики Артур Медетбеков прокомментировал известие о том, что террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
В Таджикистане машина протаранила группу туристов — есть жертвы

По его словам, "спящие" ячейки радикального толка могут активизироваться в любой момент и именно поэтому нужно с особой тщательностью проработать меры безопасности как соответствующим силовым структурам, так и обычным жителям.

В Таджикистане расследуют вооруженное нападение на иностранных туристов >>>

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.

По теме

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кукла Эльза
    Не игрушки

    Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.

  • В Минске для туристов установлены указатели
    Безвиз и туризм

    Колумнист Sputnik – о первых результатах увеличения срока безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси.

  • Автандил Гарцкия
    Портал в Абхазию

    О работе нового "Национального туристического портала" Абхазии в интервью Sputnik рассказал министр по курортам и туризму республики.

  • Заседание Национального собрания РА. Эдуард Шармазанов
    Незаменимый формат

    Ни НАТО, ни какой бы то ни было иной формат не могут эффективно заменить ОДКБ для Армении, заявили в парламенте республики.

  • Рассмотрение жалобы Ксении Собчак в Верховном суде
    "Латвия отрубает себе руку"

    Ксения Собчак считает, что Латвии нужно использовать преимущества билингвальной системы, а не выдавливать русский язык из школ.

  • Линии электропередач, архивное фото
    В отключке

    В Прибалтике объявили дату испытания электросетей без российской энергии – линии отключат на 12 часов, затем включат вновь.

  • Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи
    Кепка дружбы

    Народный артист России Олег Газманов поздравил президента Молдовы Игоря Додона с Днем дружбы и сделал символический подарок.

  • Шоссе. Иллюстративное фото
    Объехать Тарту

    Благодаря деньгам из фондов ЕС второй по численности город Эстонии смог перенаправить транзитный поток машин с городских улиц на окраины.

  • Вертолет Ми-24 во время тренировки военнослужащих
    Поддержка с воздуха

    Российская авиация прилетела в Южную Осетию на совместные учения – маневры с участием более чем двух тысяч военных пройдут в августе.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер Варяг (справа) на праздновании Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке.
ВМФ России 79 лет: военные моряки принимают поздравления
Бульдог на десерт
Сладкий песик, или Как выглядит щенок из мусса
Когда наступает пенсионный возраст в разных странах
Когда в разных странах наступает пенсионный возраст

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054