Вассерман: БРИКС и ШОС становятся все более самодостаточными

О влиянии международных объединений на мировую экономику и глобальное развитие рассказал политический консультант и публицист Анатолий Вассерман.

БРИКС и ШОС положили конец однополярному миру /

С 25 по 27 июля в южноафриканском городе Йоханнесбург прошел саммит БРИКС, по итогам которого стороны подписали декларацию.

Влияние ШОС и БРИКС на тенденции в мировой экономике и глобальное развитие в эфире радио Sputnik прокомментировал известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

"БРИКС сейчас включает половину населения и половину материального производства мира. Производство услуг оценивать трудно, потому что их цены назначаются достаточно хаотично. Их товары расходятся по всему миру. Уже поэтому такое объединение просто не может не играть значительную роль в мире. То же касается и ШОС. Можно не сомневаться, что эта ценность будет возрастать и вновь. Совсем скоро рынок Индии, Китая и России станет самодостаточным", - заявил Анатолий Вассерман.

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