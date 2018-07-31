Свитнев: Узбекистану нужно учесть правовые риски суррогатного материнства

По мнению эксперта, суррогатное материнство — один из способов сохранить семью, если супруга не может зачать или выносить ребенка из-за каких-то физиологических особенностей. Вспомогательное материнство могло бы помочь миллионам женщин, уверен Свитнев.
"На сегодняшний день на постсоветском пространстве суррогатное материнство легализовано в России, Украине, Беларуси, Казахстане. Но нужно учитывать один очень важный момент: какие права имеет суррогатная мать. В РФ четко прописано, что у суррогатной матери нет никаких прав на рожденного ребенка, а в случае возникновения спорных ситуаций решение принимается в суде, исходя из наилучшего исхода для самого младенца", — заметил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.
"Я считаю, что этого быть не должно. Вынашивание чужого ребенка по своей сути это работа, а прерывание беременности сродни убийству младенца", — заключил Свитнев.
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