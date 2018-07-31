Свитнев: Узбекистану нужно учесть правовые риски суррогатного материнства

Генеральный директор компании "Росюрконсалтинг", член Российской Ассоциации репродукции человека, эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев поддержал идею легализации суррогатного материнства, но предупредил о возможных сложностях, в том числе юридических.

По мнению эксперта, суррогатное материнство — один из способов сохранить семью, если супруга не может зачать или выносить ребенка из-за каких-то физиологических особенностей. Вспомогательное материнство могло бы помочь миллионам женщин, уверен Свитнев.

"На сегодняшний день на постсоветском пространстве суррогатное материнство легализовано в России, Украине, Беларуси, Казахстане. Но нужно учитывать один очень важный момент: какие права имеет суррогатная мать. В РФ четко прописано, что у суррогатной матери нет никаких прав на рожденного ребенка, а в случае возникновения спорных ситуаций решение принимается в суде, исходя из наилучшего исхода для самого младенца", — заметил эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Он добавил, что еще одним важным аспектов при реализации этой программы остается право на прерывание беременности суррогатной матерью.

"Я считаю, что этого быть не должно. Вынашивание чужого ребенка по своей сути это работа, а прерывание беременности сродни убийству младенца", — заключил Свитнев.

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