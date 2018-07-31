Ахмедоглу: Ирану грозит война, если он не выполнит условий США

По мнению политолога, в настоящее время странам просто не о чем договариваться, так как они находятся совершенно в разных весовых категориях. Причем, Иран это чувствует и признает, уступая по всем фронтам.
Замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном возможны при условии возвращения американцев к ядерной сделке. В свою очередь президент США Дональд Трамп не исключил встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани без дополнительных условий. Он добавил, что желание должно исходить от Ирана, но тот вряд ли готов на подобную встречу.
"США здесь — диктующая сторона, а Иран постепенно принимает диктат США. Просто политика и дипломатия Ирана такова, что эта бурная риторика не позволяет многим экспертам понять, что на самом деле хочет сказать Иран", — отметил Ахмедоглу в эфире Sputnik Азербайджан.
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