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Российский журналист Максим Шевченко
© Sputnik / Александр Шалгин

Шевченко об убийстве журналистов в ЦАР: россиянам устроили западню

Радио
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Российский журналист и телеведущий Максим Шевченко прокомментировал радио Sputnik Беларусь гибель в Центрально-Африканской республике группы российских тележурналистов, снимавших документальный проект.

В ночь на четверг в ЦАР пропала группа российских журналистов. Впоследствии их тела с огнестрельными ранениями были обнаружены в 23 километрах от города Сибю. При себе у них были журналистские удостоверения. 

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев снимали в этой стране документальный фильм о частных военных компаниях. 

Оружие, архивное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В ЦАР убиты три человека с пресс-картами

"Я знаю, что Орхан поехал в эту Центрально-Африканскую республику, будь она проклята, с этими достойными ребятами делать репортаж о частных военных компаниях. Накануне он был весел, бодр и полон планов. Очевидно, их заманили на какую-то встречу и расстреляли. Я думаю, что это была спланированная засада, прекрасно знали, кто, куда и зачем ехал. Я думаю, это было целенаправленное политическое убийство", – сказал Шевченко.

По его мнению, журналисты могли наткнуться в своей работе на темы, которые кому-то невыгодны. Собеседник Sputnik отметил, что ЦАР – это место, где человеческая жизнь не стоит и гроша. 

Тела погибших уже доставлены в город Банги. МИД России находится в контакте с властями ЦАР, российские дипломаты выехали на опознание.

Редакция Sputnik Беларусь выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших журналистов.

Комментарий Максима Шевченко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

Теги:
журналистика



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