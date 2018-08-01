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Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гусев о теракте против туристов в РТ: возможность нападения высока

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Ответственность группировки ИГ за теракт в Таджикистане не означает, что исполнители прибыли в страну из Сирии или Ирака, уверен директор Института стратегического планирования профессор Александр Гусев.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Машина таджикской милиции
Sputnik
В Таджикистане создано спецподразделение МВД по охране туристов
Комментируя нападение на туристов в Таджикистане, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил факт, что если ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за убийство иностранных граждан, не означает, что исполнители преступления прибыли в Таджикистан из Сирии или Ирака.




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