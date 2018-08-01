Гусев о теракте против туристов в РТ: возможность нападения высока

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.радио Sputnik отметил факт, что если ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) взяла на себя ответственность за убийство иностранных граждан, не означает, что исполнители преступления прибыли в Таджикистан из Сирии или Ирака.