19:23 01 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Леонид Холод
© Sputnik / Сергей Субботин

Холод о том, что может спасти урожай хлопка в Узбекистане

Радио
Получить короткую ссылку
172 0 0

Доктор экономических наук, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод полагает, что для спасения урожая хлопчатника Узбекистану стоит обратить внимание на передовой опыт других стран и существующих агротехнологии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник 31 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам сельского хозяйства. Особую обеспокоенность у главы государства вызывает ситуация на хлопковых полях, где из-за засухи есть существенные отставания в развитии хлопка, а активизировавшие вредители усугубляют и без того неблагоприятные условия.

"В первую очередь местная наука должна помочь аграриям и изучить позитивный мировой опыт по выращиванию таких культур в условиях засухи и чрезмерной жары. Существуют технологии и способы стимулирования роста. В советское время применялись пестициды, но они сегодня запрещены. Впрочем, есть современные эффективные и при этом безопасные средства", — подчеркнул российский эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев провел совещание по сельскому хозяйстве
Пресс-служба президента
Хлопковая жажда: президент обеспокоен судьбой урожая
Проводя аналогию с рисом, Холод добавил, что властям стоит продумать грамотную политику, чтобы не пришлось компенсировать дефицит хлопка на внутреннем рынке за счет импорта в ущерб своим производителям.

Говоря о санкциях в отношении руководителей и аграриев из-за невыполнения тех или иных показателей, эксперт заметил, что для их стимулирования стоило бы избрать иные, например, экономические механизмы.

"В современных реалиях трудно требовать от фермера выполнения плановых показателей. Я бы в данном случае предложил ввести определенные нормативы на освоение сельхозплощадей. Пусть урожай будет не рекордный, но достаточный в этих погодных условиях. А за труд можно как раз премировать, чтобы покрыть расходы на обработку урожая", — подчеркнул Холод.

В ходе совещания президент поручил принять меры в отношении тех глав районов, которые не смогли обеспечить необходимые показатели и запустили сельскохозяйственные земли.

По теме

В Узбекистане ждут проблем с урожаем хлопка в этом году
Насекомые-вредители атаковали хлопковые поля в Узбекистане
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Сельское хозяйство, хлопок, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Речь Никола Пашиняна во время митинга на площади Республики (30 апреля 2018). Еревaн
    Надо поговорить

    Глава армянского правительства Никол Пашинян признался, что соскучился и хочет поговорить с народом на митинге о "прошлом, настоящем и будущем".

  • Лагерь для советских военнопленных
    Не осталось даже знака

    Еще одно место памяти советских воинов уничтожено в Риге - в отделении нацистского лагеря Шталаг 350 в годы Второй мировой войны погибли почти 14 тысяч военнопленных.

  • Девушка печатает на ноутбуке
    Безосновательные обвинения

    Российская социальная сеть "Одноклассники" отвергла обвинения властей Литвы в утечке данных пользователей.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Пожалуй, самый известный нож не только в Центральной Азии, но и во всем мире — чустский клинок пичок.
День в мастерской изготовителей чустских ножей
Остров Мигинго в Африке
Переобитаемй остров: как пять человек живут на одном квадратном метре суши
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054