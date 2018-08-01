Холод о том, что может спасти урожай хлопка в Узбекистане

Доктор экономических наук, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод полагает, что для спасения урожая хлопчатника Узбекистану стоит обратить внимание на передовой опыт других стран и существующих агротехнологии.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник 31 августа провел видеоселекторное совещание по вопросам сельского хозяйства. Особую обеспокоенность у главы государства вызывает ситуация на хлопковых полях, где из-за засухи есть существенные отставания в развитии хлопка, а активизировавшие вредители усугубляют и без того неблагоприятные условия.

"В первую очередь местная наука должна помочь аграриям и изучить позитивный мировой опыт по выращиванию таких культур в условиях засухи и чрезмерной жары. Существуют технологии и способы стимулирования роста. В советское время применялись пестициды, но они сегодня запрещены. Впрочем, есть современные эффективные и при этом безопасные средства", — подчеркнул российский эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

Проводя аналогию с рисом, Холод добавил, что властям стоит продумать грамотную политику, чтобы не пришлось компенсировать дефицит хлопка на внутреннем рынке за счет импорта в ущерб своим производителям.

Говоря о санкциях в отношении руководителей и аграриев из-за невыполнения тех или иных показателей, эксперт заметил, что для их стимулирования стоило бы избрать иные, например, экономические механизмы.

"В современных реалиях трудно требовать от фермера выполнения плановых показателей. Я бы в данном случае предложил ввести определенные нормативы на освоение сельхозплощадей. Пусть урожай будет не рекордный, но достаточный в этих погодных условиях. А за труд можно как раз премировать, чтобы покрыть расходы на обработку урожая", — подчеркнул Холод.

В ходе совещания президент поручил принять меры в отношении тех глав районов, которые не смогли обеспечить необходимые показатели и запустили сельскохозяйственные земли.