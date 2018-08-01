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Капитан команды Узбекистана на конкурсе АрМИ Военное ралли Макс Мурзамдамов
© Sputnik / Антон Курилкин

Мурзамдамов: трасса на "Военном ралли" сложная, но мы к ней подготовились

Радио
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Капитан команды Узбекистана на конкурсе "Военное ралли" IV международных армейский игр майор Макс Мурзамдамов поделился впечатлениями от трассы и самих соревнований.

По словам капитана, команда подготовилась к турниру основательно и показывает более чем достойный результат.

"Нас считают одним из самых сильных соперников для других выступающих. Мы проходили многоуровневый отбор в Узбекистане, почти пять месяцев тренировались и готовы показать хороший результат. Техника отличная, слава богу, все идет нормально", — заметил майор в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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Оценивая сложность трассы Мурзамдамов заметил, что она довольно сложная, с множеством преград и горных участков, но проведенные тренировки позволили участникам освоится на местности и быть готовыми к любым испытаниям.

Четвертые армейские международные игры проходят на территории семи государств с 29 июля по 12 августа. Узбекистан участвует в АрМИ второй год подряд. На этот раз военные республики выступают сразу в 13 дисциплинах против возьми в прошлом году.

Теги:
Тува, Узбекистан, Ралли, военные



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