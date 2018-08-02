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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Sputnik

Мухин: Трамп не дает странам Европы сделать выбор, чей газ им покупать

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Брюссель и Вашингтон ведут переговоры о строительстве нескольких портов для закупки Евросоюзом сжиженного природного газа из США. По словам Трампа, проект должен быть реализован на средства Европы.

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые дал, когда был кандидатом в президенты. Только эти обещания слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО. Заявления Трампа носят больше политический характер, нежели экономический и похожи на агрессивное поглощение рынка. Он не оставляет странам Европы выбора, чей газ им покупать. В этой связи возникает вопрос о правомерности подобного рода действий и адекватности американского президента", - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Европа, Дональд Трамп



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