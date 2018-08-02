Мухин: Трамп не дает странам Европы сделать выбор, чей газ им покупать

"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые дал, когда был кандидатом в президенты. Только эти обещания слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО. Заявления Трампа носят больше политический характер, нежели экономический и похожи на агрессивное поглощение рынка. Он не оставляет странам Европы выбора, чей газ им покупать. В этой связи возникает вопрос о правомерности подобного рода действий и адекватности американского президента", - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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