Мухин: Трамп не дает странам Европы сделать выбор, чей газ им покупать

Брюссель и Вашингтон ведут переговоры о строительстве нескольких портов для закупки Евросоюзом сжиженного природного газа из США. По словам Трампа, проект должен быть реализован на средства Европы.

"Дональд Трамп последовательно выполняет предвыборные обещания, которые дал, когда был кандидатом в президенты. Только эти обещания слабо соотносятся с международным правом и нормами ВТО. Заявления Трампа носят больше политический характер, нежели экономический и похожи на агрессивное поглощение рынка. Он не оставляет странам Европы выбора, чей газ им покупать. В этой связи возникает вопрос о правомерности подобного рода действий и адекватности американского президента", - считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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