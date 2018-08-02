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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Foto: facebook.com / из архива Василия Колташова

Колташов: Узбекистану нужно делать ставку на интеграцию

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Про экономическую ситуацию в Узбекистане и о методах борьбы с инфляцией рассказал руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

"Экономика Узбекистана имеет большую потребность в том, чтобы быть теснее связанной с российским рынком", — заявил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.

По его словам, на данный момент эта связь выражается в предоставлении рабочих мест узбекскому национальному спросу, но этого не достаточно для большего развития экономики республики.

"Инфляция стимулирует вывод капиталов из экономики, по этой причине уменьшение темпов инфляции и борьба с ней — довольно важная задача, —  подчеркивает Колташов.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
МВФ прогнозирует снижение инфляции в Узбекистане до 12 процентов
Объясняет он это тем, что инфляция сопровождается выводом товаров и капиталов, что способствует снижению внутреннего рынка. При таких условиях иностранным компаниям нет смысла инвестировать. Узбекистану нужно больше времени уделять интеграционным соглашениям с бывшими партнерами заключил эксперт.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Узбекистане может снизиться до уровня в 12%.

Теги:
инфляция, Инвестиции, Экономика, Узбекистан, Россия



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