Колташов: Узбекистану нужно делать ставку на интеграцию

"Экономика Узбекистана имеет большую потребность в том, чтобы быть теснее связанной с российским рынком", — заявил эксперт в беседе со Sputnik Узбекистан.
По его словам, на данный момент эта связь выражается в предоставлении рабочих мест узбекскому национальному спросу, но этого не достаточно для большего развития экономики республики.
"Инфляция стимулирует вывод капиталов из экономики, по этой причине уменьшение темпов инфляции и борьба с ней — довольно важная задача, — подчеркивает Колташов.
По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Узбекистане может снизиться до уровня в 12%.