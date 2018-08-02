Малосолов: Купера в сборной Узбекистана вряд ли будет ждать быстрый успех

Футбольная ассоциация Узбекистана официально объявила, что национальную сборную республики возглавит аргентинский тренер Эктор Купер.
"Это тренер с мировым уровнем. Он тренировал сборную Аргентины и многие европейские клубы топ-уровня, ему не очень многое удалось с командой Египта на чемпионате мира, но надо отдавать себе отчет, что Египет впервые за долгие годы смог отобраться на турнир, в этом есть определенное достижение", - отметил Андрей Малосолов.
О перспективах нового наставника в сборной Узбекистана слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.