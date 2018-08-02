Малосолов: Купера в сборной Узбекистана вряд ли будет ждать быстрый успех

Футбольная ассоциация Узбекистана официально объявила, что национальную сборную республики возглавит аргентинский тренер Эктор Купер.

"Это тренер с мировым уровнем. Он тренировал сборную Аргентины и многие европейские клубы топ-уровня, ему не очень многое удалось с командой Египта на чемпионате мира, но надо отдавать себе отчет, что Египет впервые за долгие годы смог отобраться на турнир, в этом есть определенное достижение", - отметил Андрей Малосолов.

© Sputnik / Алексей Даничев Дмитриев о том, почему Купер не лучший тренер для сборной Узбекистана

Эктор Рауль Купер с 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".

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