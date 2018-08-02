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Андрей Малосолов
© Sputnik / В.Трефилов

Малосолов: Купера в сборной Узбекистана вряд ли будет ждать быстрый успех

Радио
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Обозреватель телеканала "Царьград", футбольный эксперт Андрей Малосолов рассуждает о перспективах Эктора Купера на посту главного тренера сборной Узбекистана.

Футбольная ассоциация Узбекистана официально объявила, что национальную сборную республики возглавит аргентинский тренер Эктор Купер.

"Это тренер с мировым уровнем. Он тренировал сборную Аргентины и многие европейские клубы топ-уровня, ему не очень многое удалось с командой Египта на чемпионате мира, но надо отдавать себе отчет, что Египет впервые за долгие годы смог отобраться на турнир, в этом есть определенное достижение", - отметил Андрей Малосолов.

Аргентинский футбольный тренер Эктор Купер
© Sputnik / Алексей Даничев
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Эктор Рауль Купер с 2015 года по настоящее время он работал главным тренером сборной Египта, вывел команду в финальную часть чемпионата мира первый раз за 28 лет. Ранее возглавлял итальянский "Интер" и испанскую "Валенсию".

О перспективах нового наставника в сборной Узбекистана слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Спорт, футбол, Узбекистан



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