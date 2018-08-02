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Руководитель команды разведчиков из Узбекистана Шухрат Икрамов
© Sputnik / Антон Курилкин

Икрамов: узбекские разведчики на АрМИ понимают друг друга с полувзгляда

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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (24)
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Руководитель узбекской команды на конкурсе военных разведчиков Шухрат Икрамов рассказал Sputnik о подготовке бойцов и оценил шансы ребят на итоговый успех.

По мнению полковника, после трех этапов выступление узбекистанцев можно оценивать положительно, но в каких-то дисциплинах, признался он, ребята могли бы показать более высокий результат.

"В целом команда идет неплохо, ребята собраны умные, профессиональные. Это военные-контрактники, представляющие Ташкентский военный округ. Они давно служат вместе, поэтому понимают друг друга с полуслова, буквально по взгляду", — подчеркнул Икрамов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

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Министерство обороны РУз
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По его словам. Команда, как и в прошлом году, намерена бороться за призовые места и на оставшихся двух этапах готова выложиться полностью и продемонстрировать лучшие качества и навыки.

По итогам третьего этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" узбекистанцы показали очень высокий результат 37 минут и 30 секунд. Однако затем хозяева полигона – команда из России – опередила коллег почти на две минуты.

Четвертые Армейские международные игры проходят на территории семи государств. Узбекистан в этом году принимает участие в 13 дисциплинах.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (24)



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