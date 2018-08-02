Икрамов: узбекские разведчики на АрМИ понимают друг друга с полувзгляда

По мнению полковника, после трех этапов выступление узбекистанцев можно оценивать положительно, но в каких-то дисциплинах, признался он, ребята могли бы показать более высокий результат.
"В целом команда идет неплохо, ребята собраны умные, профессиональные. Это военные-контрактники, представляющие Ташкентский военный округ. Они давно служат вместе, поэтому понимают друг друга с полуслова, буквально по взгляду", — подчеркнул Икрамов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
По итогам третьего этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" узбекистанцы показали очень высокий результат 37 минут и 30 секунд. Однако затем хозяева полигона – команда из России – опередила коллег почти на две минуты.
Четвертые Армейские международные игры проходят на территории семи государств. Узбекистан в этом году принимает участие в 13 дисциплинах.