Александров: в Узбекистане слишком высокий ценз для трехлетней визы

Главный стратег инвестиционной компании Универ-Капитан Дмитрий Александров полагает, что смягчение условия для получения вида на жительство в Узбекистане сыграет положительную роль, но вряд ли радикально увеличит приток инвестиций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял поправки в законодательство республики, которые позволяют получить иностранцам трехлетнюю визу при условии вложения в республику не менее 200 тысяч долларов в виде покупки недвижимости, акций или долей местных предприятий.

Эксперт подчеркнул, что установленный входной порог в Узбекистане сопоставим с аналогичными условиями в ряде стран, но все-таки довольно высок, особенно учитывая положение республики в мировой экономики и другие аспекты.

"Улучшение условий в обмен на инвестиции — известная мировая практика. Так, к примеру, было в Болгарии, когда решался вопрос о ее вступлении в Евросоюз. Но на стороне этого государства были перспективы единой европейской зоны, а также недвижимость и благоприятный климат. Узбекистан несколько в ином положении. Тут важно понять, кто потенциальный адресат таких мер", — заметил Александров в беседе со Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев упростил иностранцам получение трехлетней визы

Он пояснил, что само по себе узбекское гражданство дает мало привилегий, но если речь идет о возможности стать учредителем компаний на территории страны или о налоговых льготах, хотя бы временных, то это уже гораздо интересней для потенциальных инвесторов.

По мнению Александрова, в какой-то степени такие преференции положительно скажутся на инвестиционном климате республики, но ждать быстрого и радикального притока вложений в экономику только за счет одной такой меры не приходится.

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