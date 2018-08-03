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Российский эксперт Илья Шуманов
Фото из личного архива

Шуманов: ЦА – одни из самых коррумпированных регионов мира

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Заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований Илья Шуманов прокомментировал возможное ужесточение в Таджикистане наказаний за взятки.

В Таджикистане собираются внести поправки в уголовный кодекс, согласно которым за взятки могут ввести тюремные сроки, а штрафы – отменить.

О мировом опыте борьбы с коррупцией в эфире радио Sputnik рассказал заместитель гендиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл Россия" Илья Шуманов.

"Центральная Азия находится как раз-таки в списке стран, которые максимально подвержены коррупции. Более 50% граждан заявляли, что за последние полгода при обращении к органам власти им приходилось сталкиваться с вымогательством. Криминальная составляющая подразумевает санкции – в виде уголовного преследования, тюремного заключения либо штрафов. Штрафы – это некая форма гуманизации.  При этом ужесточение редко приводит к успешной борьбе", - заявил Шуманов.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
Центральная Азия, Таджикистан, Коррупция



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