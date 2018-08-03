Кораблев: Узбекистан способен создать одну из лучших навигационных систем

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с компанией TomTom создадут навигационную карту республики для туристов. Какие моменты при этом необходимо учесть и какие возможность для гостей страны это даст, пояснил представитель ГЛОНАСС Михаил Кораблев.
По его словам, в первую очередь необходимо создать актуальные, точные и современные навигационные карты, без которых применять навигационную систему просто невозможно.
"Tom Tom — одна из крупнейших компаний. Работающих в сфере картографического обеспечения по всему миру. Вполне логично, что Узбекистан решил наладить сотрудничество с ними, чтобы получить качественные карты. В первую очередь , для хорошей навигации нужны подробные карты автомобильных дорог, а на втором этапе – это внедрение локальных сервисов, когда турист может по навигации узнавать информацию об интересных объектах или местах, не прибегая к услугам гидов", — пояснил эксперт Sputnik Узбекистан.
"Опыт Tom Tom вкупе с мощной картографической школой Узбекистана позволят создать в республике качественную навигацию. Удобную для туристов", — уверен Кораблев.
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