Кораблев: Узбекистан способен создать одну из лучших навигационных систем

Генеральный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев рассказал о том, что необходимо республике для создания эффективной системы навигации для туристов.

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с компанией TomTom создадут навигационную карту республики для туристов. Какие моменты при этом необходимо учесть и какие возможность для гостей страны это даст, пояснил представитель ГЛОНАСС Михаил Кораблев.

По его словам, в первую очередь необходимо создать актуальные, точные и современные навигационные карты, без которых применять навигационную систему просто невозможно.

"Tom Tom — одна из крупнейших компаний. Работающих в сфере картографического обеспечения по всему миру. Вполне логично, что Узбекистан решил наладить сотрудничество с ними, чтобы получить качественные карты. В первую очередь , для хорошей навигации нужны подробные карты автомобильных дорог, а на втором этапе – это внедрение локальных сервисов, когда турист может по навигации узнавать информацию об интересных объектах или местах, не прибегая к услугам гидов", — пояснил эксперт Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Игорь Руссак Госкомземгеодезкадастр и TomTom создадут навигационную карту для туристов

При этом он добавил, что у республики накоплен богатый опыт в сфере картографии, основанный на разработках советских картографов, считающихся одними из лучших в мире.

"Опыт Tom Tom вкупе с мощной картографической школой Узбекистана позволят создать в республике качественную навигацию. Удобную для туристов", — уверен Кораблев.

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