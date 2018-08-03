17:00 03 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9082.22
  • USD7791.88
Поиск
Генеральный конструктор АО ГЛОНАСС Михаил Кораблев
Из личного архива Михаила Кораблева

Кораблев: Узбекистан способен создать одну из лучших навигационных систем

Радио
Получить короткую ссылку
78 0 0

Генеральный конструктор АО "ГЛОНАСС" Михаил Кораблев рассказал о том, что необходимо республике для создания эффективной системы навигации для туристов.

Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру совместно с компанией TomTom создадут навигационную карту республики для туристов. Какие моменты при этом необходимо учесть и какие возможность для гостей страны это даст, пояснил представитель ГЛОНАСС Михаил Кораблев.

По его словам, в первую очередь необходимо создать актуальные, точные и современные навигационные карты, без которых применять навигационную систему просто невозможно.

"Tom Tom — одна из крупнейших компаний. Работающих в сфере картографического обеспечения по всему миру. Вполне логично, что Узбекистан решил наладить сотрудничество с ними, чтобы получить качественные карты. В первую очередь , для хорошей навигации нужны подробные карты автомобильных дорог, а на втором этапе – это внедрение локальных сервисов, когда турист может по навигации узнавать информацию об интересных объектах или местах, не прибегая к услугам гидов", — пояснил эксперт Sputnik Узбекистан.

Apple iPhone 6 plus
© Sputnik / Игорь Руссак
Госкомземгеодезкадастр и TomTom создадут навигационную карту для туристов
При этом он добавил, что у республики накоплен богатый опыт в сфере картографии, основанный на разработках советских картографов, считающихся одними из лучших в мире.

"Опыт Tom Tom вкупе с мощной картографической школой Узбекистана позволят создать в республике качественную навигацию. Удобную для туристов", — уверен Кораблев.

Полный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Туризм, технологии, дорожные карты, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запуск на орбиту первого азербайджанского телекоммуникационного спутника Azerspace-1, 8 февраля 2013 года
    Второй – на старт!

    Азербайджан планирует провести запуск второго телекоммуникационного спутника Azerspace-2/Intelsat 38 в сентябре этого года.

  • Золотые цепочки
    Дела амурные

    Сотрудники милиции задержали жителя Витебска, который знакомился в интернете с девушками, жил у них, а затем скрывался с ювелирными изделиями.

  • Полис ОМС
    Обязательная медицина

    О том, как в сухумской городской поликлинике оформляют российские полисы ОМС, почему людям нужно медстрахование и как получить документы, читайте в материале Sputnik.

  • Экспонаты музея-заповедника Эребуни
    Родина пивоварения

    У армянского пива долгая и древняя история, исчисляемая в тысячах лет. В свое время этот напиток покорил даже Александра Македонского.

  • Топор
    А вот и Джонни!

    Выпил и решил развлечься: мужчина в Риге взял топор и разбил окна двух патрульных полицейских машин.

  • Премьер-министр Саулюс Сквернялис во время презентации в Сейме отчета о работе камбина, 10 апреля 2018 года
    Копание в прошлом

    Премьер Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не считает необходимым объявлять компартию республики (КПЛ) преступной организацией.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Военнослужащие ВС РУз
Бег с препятствиями, стрельба по мишени и разведка: узбекистанцы на АрМИ
Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в конкурсе Тропа разведчика
Взрывы и стрельба: узбекские военные на тропе разведчика
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Самое главное о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054