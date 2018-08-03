Кузнецов: прибыль от продажи Apple будет сопоставима с ВВП целой страны

О подорожании компании Apple и о том, как это отразится на рядовых пользователях продукции, Sputnik рассказал старший аналитик компании QBF Роман Кузнецов.

"Рывок до 1 триллиона был обеспечен финансовыми результатами, которые опубликовала Apple за второй квартал. Рост компании продемонстрирован во всех отраслях и географических регионах, таким образом Apple побила все ожидания аналитиков. Увеличение продаж всех видов производимой техники и повышение средней цены до 724$ поспособствовало такому росту", — считает Кузнецов.

По его словам, для обычных потребителей успехи компании ничего не изменят, а вот для держателей акций это важно.

"Капитализация в 1 триллион доллров, это стоимость, в которую оценивает рынок данную компанию, это не те деньги, которые компания имеет на балансе. Но если, условно, Apple будут продавать, то сделка будет грандиозной, это сопоставимо с ВВП небольшой страны", — подчеркнул эксперт.

О том, за счет чего американская корпорация достигла рекордных показателей, слушайте в радиоподкасте.