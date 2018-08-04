Полковник Икрамов: АрМИ – это проект дальновидных мудрых людей

По мнению узбекского военного, подобные соревнования, помимо чисто состязательного элемента, обогащают армии различных стран и помогают перенимать опыт союзников.
"Международные игры — проект дальновидных и мудрых людей. Он нацелен на продвижение международного сотрудничества, изучение зарубежного боевого опыта специальных подразделений. На таких турнирах можно увидеть, как выступают другие команды, что-то мы перенимаем полезное, что-то берут у нас", — подчеркнул Икрамов.
По его словам, все выступления, и свои, и чужие, анализируются. Отдельные элементы подготовки внедряются в войсках. Он особо отметил уровень подготовки военных России и Китая.
В конкурсе "Отличники военной разведки" пять этапов. На полосе препятствий узбекистанцы показали очень хороший результат, пройдя трассу за 37 минут и 30 секунд. Опередить их смогли только россияне, оказавшиеся на две минуты быстрее. Всего Узбекистан участвует в 13 видах Армейских международных игр. Итоги соревнований будут подведены 12 августа.