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Руководитель команды разведчиков из Узбекистана Шухрат Икрамов
© Sputnik / Антон Курилкин

Полковник Икрамов: АрМИ – это проект дальновидных мудрых людей

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Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)
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Руководитель узбекской команды на конкурсе "Отличники военной разведки" полковник Шухрат Икрамов рассказал о роли Армейских международных игр в укреплении сотрудничества между странами и поддержании боеспособности армий различных стран.

По мнению узбекского военного, подобные соревнования, помимо чисто состязательного элемента, обогащают армии различных стран и помогают перенимать опыт союзников.

"Международные игры — проект дальновидных и мудрых людей. Он нацелен на продвижение международного сотрудничества, изучение зарубежного боевого опыта специальных подразделений. На таких турнирах можно увидеть, как выступают другие команды, что-то мы перенимаем полезное, что-то берут у нас", — подчеркнул Икрамов.

По его словам, все выступления, и свои, и чужие, анализируются. Отдельные элементы подготовки внедряются в войсках. Он особо отметил уровень подготовки военных России и Китая.

Военнослужащие из Узбекистана приняли участие в конкурсе Тропа разведчика
Sputnik / Антон Курилкин / Минобороны РФ
Узбекская военная разведка в действии: прохождение полосы препятствий на АрМИ-2018
"Немаловажно, что и условиях конкурсов из года в год совершенствуются, та же тропа разведчика получила новые элементы, а это новый опыт для участников, что, безусловно, обогащает знания и помогает повысить боевую и тактическую подготовку подразделений", — заключил он.

В конкурсе "Отличники военной разведки" пять этапов. На полосе препятствий узбекистанцы показали очень хороший результат, пройдя трассу за 37 минут и 30 секунд. Опередить их смогли только россияне, оказавшиеся на две минуты быстрее. Всего Узбекистан участвует в 13 видах Армейских международных игр. Итоги соревнований будут подведены 12 августа.

Тема:
IV Международные армейские игры-2018 (30)



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